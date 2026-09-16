Игрушка-антистресс лопнула и оставила химический ожог на теле ребенка в Анапе Ребенок получил химический ожог из-за лопнувшей антистресс-игрушки в Анапе

Москва16 сен Вести.В Анапе ребенок получил химический ожог из-за лопнувшей антистресс-игрушки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мама мальчика рассказала, что игрушку они купили в одном из местных магазинов. Во время игры сквиш разорвался, и содержимое попало на кожу ребенка. Родители отвели сына в травмпункт.

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Как видно на опубликованных фотография, повреждена была кожа на руке и теле. Мать обратилась к продавцу и подала заявления в Роспотребнадзор.