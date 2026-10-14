Москва14 окт Вести.Для предотвращения опасных провокаций со стороны киевского руководства, находящегося в безвыходном положении, России необходимо применить самые жесткие меры в отношении нынешних власти Украины. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

В агонии Зеленский может пойти вплоть до использования грязной бомбы. Он может пойти на любую провокацию. Поэтому мы на каком-то этапе все равно должны будем ликвидировать всю эту камарилью, хотя бы из чувства самосохранения. Все эти политические игры: эскалация, не эскалация, - как только они поймут, что мы их полностью загнали в угол, терять им станет нечего, и они могут пойти на любую провокацию. Нам надо будет применять самые жесткие меры - просто надо их уничтожить. В противном случае, провокация может быть любая заявил Марков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что и Британия, и Франция точно знают о планах предоставить киевскому режиму "грязную бомбу". Лавров подчеркнул: в Москве знают, что французы и британцы отрицают наличие таких планов, и понимают, что иного те не могут заявить, дабы не потерять лицо.