Илон Маск пошутил о лучшем способе изолировать ИИ Илон Маск: лучший способ изолировать ИИ - поместить его на рейс авиакомпании

Москва30 сен Вести.Американский бизнесмен Илон Маск в шутку назвал лучший, по его мнению, способ изолировать искусственный интеллект (ИИ). Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х.

Лучший способ изолировать ИИ - это посадить его на рейс Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернет сказано в посте

Delta Air Lines – американская авиакомпания, основанная в 1924 году.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он и главы крупных американских технологических компаний подписали соглашение о механизмах контроля за безопасностью передовых моделей искусственного интеллекта.