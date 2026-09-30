Москва30 сенВести.Американский бизнесмен Илон Маск в шутку назвал лучший, по его мнению, способ изолировать искусственный интеллект (ИИ). Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Х.
Лучший способ изолировать ИИ - это посадить его на рейс Delta, и у него не будет ни малейшего шанса выйти в интернетсказано в посте
Delta Air Lines – американская авиакомпания, основанная в 1924 году.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он и главы крупных американских технологических компаний подписали соглашение о механизмах контроля за безопасностью передовых моделей искусственного интеллекта.