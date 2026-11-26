Москва26 ноя Вести.Обнаруженный в составе российского одеколона "Саша" синтетический ароматизатор лилиаль способен вызывать аллергию и кожные раздражения, а также несет потенциальные риски для репродуктивной функции.

Об этом изданию "Абзац" рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус.

Специалист пояснил, что данное вещество еще в 2022 году перенесли в категорию потенциально опасных соединений на основе исследований, проводившихся на животных, в связи с чем в странах ЕАЭС и ЕС запрещена регистрация новой продукции с этим компонентом.

В то же время Продеус отметил, что ранее сертифицированные товары могли находиться в обороте по прежним нормативам, а уполномоченные ведомства имеют право изымать их из соображений безопасности.

Иммунолог подчеркнул, что риска тяжелых отравлений парфюмерия не представляет, однако у людей с повышенной чувствительностью возможно появление аллергических реакций при контакте с кожей или слизистыми оболочками.

Эксперт призвал граждан не поддаваться панике, подчеркнув, что речь идет лишь о потенциальной опасности при отсутствии прямых доказательств масштабного вреда для человеческого организма, а о намеренном причинении вреда потребителям не может быть и речи.

Ранее в Белоруссии запретили продажу одеколона "Саша" из-за опасного вещества.