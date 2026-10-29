Импортозамещение дошло до хмеля: в Совфеде назвали вопрос актуальным Сенатор Кондратенко предложил выращивать в России горький хмель для пива

Москва29 окт Вести.Необходимо выделить основные сорта горького хмеля для пивоваренной промышленности и организовать их выращивание в России, чтобы заместить сырье из недружественных стран, заявил 29 октября член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко.

Вопрос решения задачи импортозамещения хмеля является чрезвычайно актуальным. Закупают хмель за рубежом не только из-за нехватки российского сырья, но и потому, что для 80% сортов пива используется горький хмель, но именно его в России почти не выращивают. В этой связи необходимо выделить основные сорта для пивоваренной промышленности и организовать их выращивание в России отметил сенатор на круглом столе комитета, посвященном развитию хмелеводства в России

По его словам, отечественные производители полностью обеспечены пивоваренным ячменем и солодом, тогда как по хмелю сложилась "критическая импортозависимость": более 90% этого сырья поступает из недружественных стран.

Россия импортирует большой объем хмеля и хмелепродуктов для нужд пивоваренной промышленности, пояснил Кондратенко. Собственное производство хмеля составляет порядка 300 тонн в год и ведется в пяти регионах. Этот объем покрывает чуть более 7% от потребностей рынка, при том что Россия является одним из крупнейших рынков пива в Европе, добавил сенатор.