Имя Сальвини исчезло из базы украинского сайта "Миротворец" РИА Новости: вице-премьер Италии Сальвини больше не числится в базе "Миротворца"

Москва22 ноя Вести.Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини больше не значится в базе украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским, заблокирован в РФ по решению суда). Это выяснило РИА Новости, проверив информацию на ресурсе.

О появлении своего имени в списке политик сообщил 19 ноября. Тогда он потребовал от Киева незамедлительно объяснить, по какой причине оказался в базе. По данным газеты Stampa, Сальвини внесли туда еще в апреле 2017 года.

Поводом для включения в перечень стали заявленные на сайте претензии к политику из-за его позиции по территориальной целостности Украины, предполагаемого участия в российской пропаганде и поездки в Крым в 2014 году.

Теперь поиск по имени Сальвини на сайте не дает результатов. При этом в перечне остаются другие итальянские политики – в частности, несколько депутатов Европарламента от "Движения пяти звезд".

Ранее депутаты Европарламента от "Движения пяти звезд" обратились к главе ЕП с призывом закрыть сайт "Миротворец". Они заявили, что ресурс распространяет ненависть и недостоверную информацию.