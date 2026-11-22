Москва22 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала упреки премьера Италии Джорджи Мелони в адрес Киева по поводу сайта "Миротворец" (признан экстремистским, заблокирован в РФ по решению суда) примером "интересной логики".

19 ноября имя вице-премьера Италии Маттео Сальвини было внесено в базу украинского сайта.

Других туда, по мнению Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика, учитывая, сколько денег вбухал Рим на поддержку террористов на Банковой. С другой стороны, будут знать, кого финансируют - тех, кто их же потом будет убивать