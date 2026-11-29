Индийский продюсер планирует создать игру в стиле GTA по мотивам эпоса "Рамаяна" В Индии хотят создать игру в стиле GTA по мотивам древнего эпоса "Рамаяна"

Москва29 ноя Вести.Разрабатывается видеоигра в стиле Grand Theft Auto (GTA) по мотивам древнеиндийского эпоса "Рамаяна", заявил в интервью телеканалу Doordarshan продюсер фильма "Рамаяна" Намит Малхотра.

По его словам, цель проекта – познакомить игроков с богатой историей и культурой Индии. Продюсер признался, что хочет, чтобы дети играли в Рамаяну" так же, как они играют в GTA, чтобы молодежь одновременно получала от игры удовольствие и знания.

Игровая индустрия стала намного масштабнее киноиндустрии. Моя стратегия заключалась в том, что, как только люди, посмотрев фильм о ее мире, почувствуют, что им это нравится, они смогут летать с Джатаю и сражаться с Раваной. Именно это мы и покажем в нашей игре, которая сейчас находится в разработке сказал Малхотра

Продюсер отметил, что намерен превратить "Рамаяну" в глобальный бренд, в рамках которого, помимо видеоигры, планируется создавать тематические парки, музеи и анимационные проекты.

Фильм "Рамаяна" режиссера Нитеша Тивари на 23-й день проката преодолел отметку в 107,5 млн долларов по чистым кассовым сборам в Индии, став третьей самой кассовой индийской картиной в истории. Бюджет ленты составил 430 млн долларов. Специальный показ картины состоялся 27 октября в Лос-Анджелесе.

Вышедшая 19 ноября после 13 лет ожидания GTA VI за первые 24 часа, по предварительным оценкам, принесла 3,79 млрд долларов, продемонстрировав крупнейший старт в истории индустрии развлечений.