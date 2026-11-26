РБК: выход видеоигры GTA VI привел к ажиотажу в России и во всем мире

РБК: релиз GTA VI вызвал ажиотаж в России и во всем мире РБК: выход видеоигры GTA VI привел к ажиотажу в России и во всем мире

Москва26 ноя Вести.Выпуск шестой части игровой франшизы GTA VI стал крупнейшим в истории видеоигр: ее разработчик получил рекордную выручку от продаж проекта – более 4 миллиардов долларов за 4 дня, а старт проекта стал одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ и социальных сетях, пишет РБК.

Разработчик игры, американская компания Rockstar Games, в первый же день запуска сообщила о выручке от продаж проекта в 3,79 млрд долларов. За первые четыре дня выручка превысила 4 миллиарда долларов, следует из оценок Alinea Analytics. При этом на проект, согласно оценкам, было потрачено 1,5 – 2 миллиарда долларов.

Предыдущая версия франшизы, вышедшая в 2013 году, также собрала за первые три дня рекордную выручку свыше 1 миллиарда долларов.

Выход игрового релиза вызвал ажиотаж в российских СМИ и соцсетях, выяснили в РБК на основе данных системы "Медиалогия". Так, за неделю до релиза, с 12 по 18 ноября, появилось 466 тыс. сообщений с упоминанием игры, в следующую неделю показатель вырос почти вдвое - до 884 тыс. сообщений

В день выхода игры в России зафиксированы рекордные пики интернет-трафика, отметила изданию независимый эксперт в сфере видеоигр Юлия Тишина.

...Несмотря на отсутствие официальной дистрибуции и локализации, российский игрок остается глубоко интегрированным в глобальный контекст... Аудитория... готова преодолевать платежные и логистические барьеры, если продукт предлагает качество говорится в сообщении

В первую неделю после выхода GTA VI продажи игры на "Авито" выросли на 73% по сравнению с предзаказами за неделю до релиза, привели статистику в пресс-службе сервиса.

В день премьеры игру покупали в 3,3 раза чаще, чем на предзаказах за неделю до выхода, а одажи консолей увеличились на 24% по сравнению с неделей до выхода игры, следует из данных "Авито".

Ранее сообщалось, что россияне потратили более 30 млн рублей на покупку копий видеоигры GTA VI через RuStore, а число скачиваний связанных с игрой приложений выросло на 30%.