Россияне потратили в RuStore свыше 30 млн рублей на покупку GTA VI

Россияне потратили более 30 млн рублей на покупку GTA VI Россияне потратили в RuStore свыше 30 млн рублей на покупку GTA VI

Москва25 ноя Вести.Россияне потратили более 30 млн рублей на покупку копий видеоигры GTA VI через RuStore. Об этом заявила NEWS.ru руководитель продуктового направления магазина приложений Ольга Пархоменко.

Кроме того, по ее словам, число скачиваний связанных с игрой приложений выросло на 30%.

Россияне потратили 30 млн рублей на предзаказ и покупку GTA VI через раздел "Киоск" в RuStore сказала Пархоменко

Эксперт подчеркнула, что на фоне ожидания релиза количество трансакций для пополнения аккаунтов PlayStation и Xbox через RuStore выросло в два раза.

24 ноября эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова заявила, что мошенники начали предлагать оформить предзаказ GTA VI или установить ее на ПК для получения доступа к устройствам и деньгам пользователей.