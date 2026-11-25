Москва25 нояВести.Россияне потратили более 30 млн рублей на покупку копий видеоигры GTA VI через RuStore. Об этом заявила NEWS.ru руководитель продуктового направления магазина приложений Ольга Пархоменко.
Кроме того, по ее словам, число скачиваний связанных с игрой приложений выросло на 30%.
Россияне потратили 30 млн рублей на предзаказ и покупку GTA VI через раздел "Киоск" в RuStoreсказала Пархоменко
Эксперт подчеркнула, что на фоне ожидания релиза количество трансакций для пополнения аккаунтов PlayStation и Xbox через RuStore выросло в два раза.
24 ноября эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова заявила, что мошенники начали предлагать оформить предзаказ GTA VI или установить ее на ПК для получения доступа к устройствам и деньгам пользователей.