В кинозале Екатеринбурга провели совместное прохождение GTA VI В Екатеринбурге устроили коллективную премьеру GTA VI в кинозале

Москва23 ноя Вести.В Екатеринбурге провели игровую премьеру Grand Theft Auto VI. Организатор мероприятий и диджей Дмитрий Ахлюстин арендовал кинозал и пригласил зрителей на совместное прохождение игры. Об этом он рассказал RT.

По словам Ахлюстина, на подготовку площадки, проверку оборудования и само мероприятие ушло около восьми часов, из которых примерно четыре посвятили игре. В зале собрались от 20 до 30 человек. Организаторы также запустили трансляцию, однако позже камеру отключили, поскольку совмещать эфир с проведением мероприятия оказалось сложно.

Билеты и пожертвования зрителей трансляции, составившие около 3,3 тыс. рублей, не покрыли расходов. Тем не менее Ахлюстин оценил премьеру положительно. Участники успели пройти вступление и познакомиться с первыми заданиями.

Организатор отметил, что открытый мир игры интересно исследовать отдельно от основного сюжета, а полное прохождение с дополнительными активностями может занять у него не менее 100 часов.

Релиз GTA VI состоялся 19 ноября. В первый день продаж компьютерная игра GTA VI собрала 3,79 млрд долларов, в результате чего стала самым успешным продуктом в истории развлекательной индустрии.