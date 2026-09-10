Москва10 сен Вести.Момент, когда Индия могла бы стать "фабрикой мира" наподобие Китая, упущен. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил почетный научный сотрудник Observer Reasearch Foundation Нандан Униикришнан.

Он отметил, что в стране до сих пор продолжаются дебаты по этому вопросу.

Мне кажется, тот момент, когда Индия могла бы стать "фабрикой мира", ушел. Индии нужно смотреть на, во-первых, конечно, насыщение своего рынка, но в смысле связи с мировой экономикой смотреть на более высокотехнологические сферы, где Индия могла бы предложить большие услуги. Поэтому вряд ли Индия будет "фабрикой мира". По-моему, Китая достаточно. Но в других сферах Индия, несомненно, хотела бы быть очень привлекательной на мировом рынке заявил ученый

Ранее политолог Глеб Макаревич заявил, что России и Индии для совместного ответа на внешние вызовы следует думать о собственных интересах.