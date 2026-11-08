Индия впервые в истории освободилась от маоистов Моди: впервые в истории Индия свободна от маоистов

Москва8 ноя Вести.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что впервые в истории все штаты и округа страны свободны от боевиков-маоистов. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на выступление премьера на индуистском празднике Дивали.

Дивали в 2026 году поистине особенный! Это первый Дивали с тех пор, как нация одержала победу в десятилетиями длившейся борьбе с маоистским террором. Это первый Дивали, когда каждый округ страны освобожден! заявил Моди в присутствии военных, принимавших участие в операциях против боевиков-маоистов

Премьер посетил оперативную базу CoBRA в муниципалитете Каранпур, которая исторически служила главным плацдармом для операций против маоистои и почтил память погибших индийских солдат и офицеров.

Боевики-маоисты активно действовали в ряде штатов центральной и восточной Индии с 1967 года, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для диверсий, терактов и нападений на представителей властей.

Ранее Нарендра Моди выступил за прекращение боевых действий на Украине.