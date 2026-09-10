SHOT: Максим Галкин стал руководителем двух компаний на Кипре

Иноагент Галкин стал управляющим двух кипрских компаний SHOT: Максим Галкин стал руководителем двух компаний на Кипре

Москва10 сен Вести.Максим Галкин, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, стал директором и секретарем двух кипрских инвестиционных компаний - Omnitotal Limited и Omnideal Limited. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, оба назначения состоялись 17 марта. Компании зарегистрировали в Лимасоле в феврале 2025 года с разницей в 9 дней.

До назначения Галкина структурами управляли компании группы Patrician, которая специализируется на работе с трастами, недвижимостью и активами состоятельных клиентов.

Как передает канал, Omnitotal Limited и Omnideal Limited открывают доступ к владению широким спектром активов, а также к покупке и продаже недвижимости и автомобилей.

Ранее сообщалось, что иноагент Галкин отдохнул в Бразилии без своей супруги Аллы Пугачевой за 3 миллиона рублей.