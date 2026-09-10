Москва10 сенВести.Максим Галкин, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, стал директором и секретарем двух кипрских инвестиционных компаний - Omnitotal Limited и Omnideal Limited. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, оба назначения состоялись 17 марта. Компании зарегистрировали в Лимасоле в феврале 2025 года с разницей в 9 дней.
До назначения Галкина структурами управляли компании группы Patrician, которая специализируется на работе с трастами, недвижимостью и активами состоятельных клиентов.
Как передает канал, Omnitotal Limited и Omnideal Limited открывают доступ к владению широким спектром активов, а также к покупке и продаже недвижимости и автомобилей.
Ранее сообщалось, что иноагент Галкин отдохнул в Бразилии без своей супруги Аллы Пугачевой за 3 миллиона рублей.