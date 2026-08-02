Иномарка проехала по пешеходному Курортному бульвару в Кисловодске Автомобиль Audi проехал по пешеходному Курортному бульвару в Кисловодске

Москва2 авг Вести.Автомобиль Audi проехал по пешеходному Курортному бульвару в Кисловодске, по данному факту в МВД направлено заявление. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Неравнодушные подписчики сбросили мне … видео, как автомобиль разъезжает по пешеходному Курортному бульвару. Такого в Кисловодске быть не должно … Направили заявление в полицию. Найдем этого водителя написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что нарушитель ответит по закону.

Моисеев также добавил, что Курортный бульвар — это место, где каждый день гуляют жители и гости города. Даже проезд спецтранспорта в это время суток там не предусмотрен.

Мэр Кисловодска также поблагодарил неравнодушных граждан, сообщивших об инциденте.