Москва16 сенВести.Водитель иномарки потерял управление и вылетел с проезжей части в Туве, пострадали пять человек. Как сообщает пресс-служба МВД России по республике, за рулем находился несовершеннолетний.
ДТП произошло вечером 16 сентября, в среду, возле села Бай-Тал Бай-Тайгинского района.
Водитель Toyota Ipsum допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. По предварительным данным, в машине находились 6 несовершеннолетних. В медицинские учреждения доставлены 5 человек, в том числе несовершеннолетний водительговорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что одной пострадавшей – 15-летней девочке – потребовалась госпитализация.