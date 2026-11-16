Москва16 нояВести.Иностранные гимнастки в интервью ИС "Вести" отметили талант российских спортсменок на Открытом Кубке ШОС по художественной гимнастике.
Российские гимнастки всегда были для меня примером. Они очень талантливые, изящные, прекрасно работают. Мне очень нравится, как они выступают и тренируются. Для меня огромное удовольствие находиться здесьсказала гимнастка из Кубы Талия Миленис Лара Кабрера
Гимнастка из Армении София Балаян добавила, что российские спортсменки делают сложные вещи.
Русские гимнастки более чистые, крутят много и делают сложные вещи, а зарубежная гимнастика более на танцахсказала спортсменка
Гимнастка из Сербии Ана Угрица отметила, что эти соревнования дарят участникам новые яркие воспоминания.
Это невероятно полезный опыт, а для нашего вида спорта участие в подобных турнирах особенно важнодобавила гимнастка
Ранее сообщалось, что Ульяна Тесова и Анастасия Семенова стали победительницами чемпионата России по воздушной гимнастике, которое проходит в Москве, во взрослом разряде (старше 18 лет).