Кубинская гимнастка Кабрера: россиянки всегда были для меня примером

Иностранные гимнастки отметили талант российских спортсменок на Кубке ШОС Кубинская гимнастка Кабрера: россиянки всегда были для меня примером

Москва16 ноя Вести.Иностранные гимнастки в интервью ИС "Вести" отметили талант российских спортсменок на Открытом Кубке ШОС по художественной гимнастике.

Российские гимнастки всегда были для меня примером. Они очень талантливые, изящные, прекрасно работают. Мне очень нравится, как они выступают и тренируются. Для меня огромное удовольствие находиться здесь сказала гимнастка из Кубы Талия Миленис Лара Кабрера

Гимнастка из Армении София Балаян добавила, что российские спортсменки делают сложные вещи.

Русские гимнастки более чистые, крутят много и делают сложные вещи, а зарубежная гимнастика более на танцах сказала спортсменка

Гимнастка из Сербии Ана Угрица отметила, что эти соревнования дарят участникам новые яркие воспоминания.

Это невероятно полезный опыт, а для нашего вида спорта участие в подобных турнирах особенно важно добавила гимнастка

Ранее сообщалось, что Ульяна Тесова и Анастасия Семенова стали победительницами чемпионата России по воздушной гимнастике, которое проходит в Москве, во взрослом разряде (старше 18 лет).