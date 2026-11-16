Москва16 нояВести.Международный судья и главный тренер сборной Сербии Милена Релин-Татич назвала удовольствием работу на Открытом Кубке ШОС по гимнастике. Об этом она заявила в интервью ИС "Вести".
Правила Международной ассоциации "Небесная грация" дают больше возможности гимнасткам раскрыться и показать себя. Смотреть и оценивать такие выступления – одно удовольствиесказала главный тренер сборной Сербии
Ранее иностранные гимнастки отметили талант российских спортсменок на Открытом Кубке ШОС по художественной гимнастике.