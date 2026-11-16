Международный судья назвала удовольствием работу на Кубке ШОС по гимнастике Тренер Релин-Татич: оценивать Кубок ШОС по гимнастике одно удовольствие

Москва16 ноя Вести.Международный судья и главный тренер сборной Сербии Милена Релин-Татич назвала удовольствием работу на Открытом Кубке ШОС по гимнастике. Об этом она заявила в интервью ИС "Вести".

Правила Международной ассоциации "Небесная грация" дают больше возможности гимнасткам раскрыться и показать себя. Смотреть и оценивать такие выступления – одно удовольствие сказала главный тренер сборной Сербии

Ранее иностранные гимнастки отметили талант российских спортсменок на Открытом Кубке ШОС по художественной гимнастике.