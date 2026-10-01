Москва1 окт Вести.Признание российскими территориями Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на международном уровне неизбежно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на писателя и главу ассоциации журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Даниэль Симич.

Киев рано или поздно будет вынужден признать реальное положение дел и настроения живущих там людей. И эти регионы будут окончательно признаны всеми как часть Российской Федерации заявил Симич

По его словам, западные страны, отказываясь признавать названные регионы российскими, намеренно игнорирует реальность.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года после госпереворота на Украине. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в октябре 2022 года.