SHOT: в зоне СВО пропал без вести двойник Зеленского с голосом Жукова

Интернет-двойник Зеленского пропал в зоне СВО SHOT: в зоне СВО пропал без вести двойник Зеленского с голосом Жукова

Москва26 авг Вести.В зоне проведения специальной военной операции на Украине пропал 44-летний Самвел Царукян. В Сети его прозвали двойником лидера киевского режима Владимира Зеленского из-за схожей внешности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно публикации, в интернете Царукян прославился исполнением хитов "Руки вверх!". Его голос сравнивали с певцом Сергеем Жуковым.

44-летний Самвел Царукян… на данный момент числится пропавшим на передовой. Ранее в зоне спецоперации певец уже был ранен, но успел восстановиться и снова уехать на фронт пишет Telegram-канал

В зоне СВО постоянно ведется работа по установлению судьбы пропавших без вести военнослужащих. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова накануне рассказала, что в июне 2026 года ее аппарату удалось прояснить сведения по 91 пропавшему.