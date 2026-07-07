Установлена судьба 91 российского военнослужащего, пропавшего без вести на СВО Лантратова: установлена судьба 91 военнослужащего, пропавшего без вести на СВО

Москва7 июл Вести.Аппарат уполномоченного по правам человека в России и Минобороны РФ в июне 2026 года установили судьбу 91 военнослужащего Вооруженных сил (ВС) РФ, которые пропали без вести в ходе проведения спецоперации (СВО). Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, ее аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме спецоперации на Украине.

Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документам добавила Лантратова

Омбудсмен также сообщила, что ее аппарат совместно с Минобороны, спецслужбами и ФСИН организовали три успешных обмена военнопленными. Так, на Родину вернулись 550 российских солдат, три семьи воссоединились в ходе обмена мирных жителей по формуле "пять на пять", а обмен по формуле "семь на семь" позволил вернуть домой всех жителей Курской области.

Накануне Лантратова сообщила, что Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю Генсека ООН Ванессе Фрезье были направлены обращения в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Белгородской области.