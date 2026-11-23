Москва23 нояВести.Полицейские задержали жителя Стрельны, похитившего инвалидное кресло 80-летней пенсионерки, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти в MAX.
Инцидент произошел 21 ноября.
В полицию Петродворцового района поступило сообщение о краже инвалидного кресла, оставленного у магазина на улице Грибоедоваговорится в публикации
Отмечается, что 80-летней потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере 20 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленника оперативно задержали в поселке Стрельна.
Им оказался ранее судимый 59-летний неработающий местный житель.
Похищенное изъято, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.