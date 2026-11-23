Инвалидное кресло 80-летней петербурженки похитили от магазина в Стрельне Задержан похитивший инвалидное кресло пенсионерки в Стрельне

Москва23 ноя Вести.Полицейские задержали жителя Стрельны, похитившего инвалидное кресло 80-летней пенсионерки, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти в MAX.

Инцидент произошел 21 ноября.

В полицию Петродворцового района поступило сообщение о краже инвалидного кресла, оставленного у магазина на улице Грибоедова говорится в публикации

Отмечается, что 80-летней потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере 20 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленника оперативно задержали в поселке Стрельна.

Им оказался ранее судимый 59-летний неработающий местный житель.

Похищенное изъято, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.