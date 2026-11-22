Укравшего у дяди 30 тыс. руб. в Приморье племянника выявили по отпечатку пальца

Отпечаток пальца помог выявить вора в Приморье Укравшего у дяди 30 тыс. руб. в Приморье племянника выявили по отпечатку пальца

Москва22 ноя Вести.В Михайловском округе Приморского края дактилоскопическая экспертиза позволила полицейским раскрыть кражу сбережений у местного жителя с инвалидностью, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В дежурную часть поступило заявление жителя поселка Новошахтинский. Мужчина, имеющий инвалидность, сообщил, что из его квартиры пропали 30 тысяч рублей. В ходе осмотра жилого помещения был обнаружен на полке шкафа, где заявитель хранил деньги, след пальца. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила: отпечаток принадлежит 41‑летнему племяннику потерпевшего, в день кражи он был в гостях у родственника. Подозреваемый задержан, он признал в содеянном.

Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет говорится в сообщении

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Идет следствие.