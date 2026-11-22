Москва22 ноя Вести.В лаборатории российские военные регулярно собирают особые снаряды - термобарические боеприпасы, которые применяются с беспилотников. Об этом заявил ИС "Вести" инженер группировки войск "Восток" с позывным Ледокол.

Подготавливаю пластидное взрывчатое вещество для того, чтобы его было проще утрамбовывать в боеприпас. Нужно прокручивать до тех пор, пока он не станет мягким, как фарш, и довольно пластичным, как жвачка