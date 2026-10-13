МАИ и АО "Туполев" начали разработку самолета Ту-214 для двух пилотов

Инженеры МАИ и "Туполева" начали модернизацию Ту-214 МАИ и АО "Туполев" начали разработку самолета Ту-214 для двух пилотов

Москва13 окт Вести.Инженеры-конструкторы Московского авиационного института (МАИ) и АО "Туполев" разрабатывают обновленную систему управления среднемагистрального пассажирского самолета Ту-214, которая позволит сократить экипаж в кабине с трех до двух человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уточняется, что специалисты уже приступили к анализу комплекса бортового оборудования.

Перед конструкторами стоит важная … задача - внести такие изменения в систему управления авиалайнера, чтобы снизить нагрузку на экипаж и сократить количество человек, находящихся в кабине, с трех до двух отмечается в сообщении

В МАИ указали, что предварительную смету, график работ и дорожную карту взаимодействия с индустриальными партнерами подготовят участники дополнительной образовательной программы. Производственной базой программы станет Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, филиал АО "Туполев", где осуществляется серийный выпуск Ту-214.

22 августа глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что основным приоритетом ведомства остается запуск серийного производства отечественных самолетов.