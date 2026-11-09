Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год

Минниханов пообещал наладить в Казани выпуск 20 самолетов Ту-214 в год Минниханов пообещал Путину наладить в Казани выпуск 20 самолетов в год

Москва9 ноя Вести.Казанский авиационный завод имени Горбунова должен через три года выйти на выпуск 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Такое заявление сделал глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Минниханова, запущены поточные линии.

Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить сообщил глава Татарстана

Помимо этого, он выразил благодарность за инвестиции в реконструкцию завода. По его заявлению, всего было отремонтировано 900 тысяч квадратных метров, построено 80 тысяч квадратных метров.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что авиакомпании начнут получать самолеты Ту-214 с 2027 года.