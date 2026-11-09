Путин на встрече с Миннихановым в Кремле обсудил развитие Татарстана

Путин принял в Кремле главу Татарстана Рустама Минниханова Путин на встрече с Миннихановым в Кремле обсудил развитие Татарстана

Москва9 ноя Вести.Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обсудил с Миннихановым экономическое и социальное развитие региона в 2026 году.

Нормально у вас все, обстановка хорошая. Надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции по очень многим направлениям сказал Путин главе Татарстана

По словам Минниханова, в 2026 году валовой региональный продукт республики составил 3,76 трлн рублей. Промышленное производство достигло показателя в 3,88 трлн рублей, а розничная торговля - 1,1 трлн рублей.

Как отметил президент, озвученные Миннихановым показатели говорят о том, что экономика развивается.

В сентябре инвестиционный совет Татарстана одобрил восемь крупных инвестиционных проектов на общую сумму 5,2 млрд рублей.