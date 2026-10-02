Москва2 октВести.Стоимость базовой версии нового iPhone 18 Pro на 256 ГБ на российском рынке снизилась примерно до 115 тысяч рублей. Об этом сообщает новостной портал Hi-Tech Mail.ru.
На старте продаж в сентябре смартфон предлагали как минимум за 175 тысяч рублей. Но менее чем за месяц цена упала примерно на 60 тысяч рублей (35%).
В публикации указывается, что столь быстрое снижение стоимости нового флагмана стало необычным для российского рынка iPhone.
Так стремительно цены айфонов еще не падализаключается в материале
Свободные продажи устройств у ритейлера начались 23 сентября.
Ранее стало известно, что продажи новых iPhone 18 в России отстают от предыдущей модели. При этом отмечается, что российские владельцы этого смартфона столкнутся по меньшей мере с 18 недоступными или ограниченными функциями и сервисами.