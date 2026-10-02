В России цена на новый iPhone 18 Pro упала до 115 тысяч рублей

IPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей В России цена на новый iPhone 18 Pro упала до 115 тысяч рублей

Москва2 окт Вести.Стоимость базовой версии нового iPhone 18 Pro на 256 ГБ на российском рынке снизилась примерно до 115 тысяч рублей. Об этом сообщает новостной портал Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж в сентябре смартфон предлагали как минимум за 175 тысяч рублей. Но менее чем за месяц цена упала примерно на 60 тысяч рублей (35%).

В публикации указывается, что столь быстрое снижение стоимости нового флагмана стало необычным для российского рынка iPhone.

Так стремительно цены айфонов еще не падали заключается в материале

Свободные продажи устройств у ритейлера начались 23 сентября.

Ранее стало известно, что продажи новых iPhone 18 в России отстают от предыдущей модели. При этом отмечается, что российские владельцы этого смартфона столкнутся по меньшей мере с 18 недоступными или ограниченными функциями и сервисами.