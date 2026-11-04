Москва4 нояВести.Ирану неважно, какая из двух партий, Республиканская или Демократическая, находится у власти в США, заявил глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Если президент США Дональд Трамп не извлечет уроков из конфликта с Ираном и своего поражения на промежуточных выборах, то его положение будет ухудшаться с каждым днем, добавил он.
Для нас нет никакой разницы между демократами и республиканцами… До тех пор, пока США не выполнят условия Ирана, никаких изменений в какой-либо из стратегий Ирана не произойдетнаписал Азизи в соцсети X
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи усомнился в том, что победа демократов на промежуточных выборах в США изменит враждебное отношение Соединенных Штатов к Исламской Республике.
Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, отметил, что американский народ на выборах выступил против войны с Ираном.