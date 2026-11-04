Хаменеи после выборов в США призвал не надеяться на перемены в отношении к Ирану

Верховный лидер Ирана прокомментировал промежуточные выборы в США Хаменеи после выборов в США призвал не надеяться на перемены в отношении к Ирану

Москва4 ноя Вести.Не стоит надеяться на то, что враждебное отношение Вашингтона к Тегерану изменится после промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом говорится в послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в годовщину захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году и отмечаемый в Исламской Республике день борьбы с империализмом​​​.

Если еще остались те, кто питает хоть какую-то надежду на изменение поведения или партийно-фракционные сдвиги в правящем строе, или же представляют, будто, пойдя на уступки США, можно отвратить их от враждебности по отношению к иранскому народу, те сильно ошибаются говорится в послании

В парламенте Ирана также ранее прокомментировали выборы в США. Как отметил председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американский народ выступили против военных действий с Исламской Республикой.

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, Демократическая партия по итогам выборов получит контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом Конгресса США.