МИД Ирана: решение о выходе из ДНЯО пока не принято

Иран пока не решил, выходить ли из Договора о нераспространении ядерного оружия МИД Ирана: решение о выходе из ДНЯО пока не принято

Москва23 ноя Вести.Тегеран пока не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но такие дискуссии ведутся, заявил журналистам представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводит ТАСС.

...Нет, решение по этому вопросу до сих пор доведено не было. Но, естественно, мы в курсе дискуссий и в СМИ, и в экспертной среде, и среди простых людей сказал Багаи

Он подчеркнул, что Иран на сегодня остается участником ДНЯО, относится к нему с уважением и привержен своим обязательствам.

В конце октября Иран пригрозил выйти из ДНЯО в случае возобновления ударов со стороны США. Больше половины населения страны требуют внести изменения в ядерную доктрину, указывал секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Мохсен Резаи.