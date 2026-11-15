Вашингтон и Тегеран сейчас не обсуждают ограничение обогащения урана МИД Ирана: тема ограничений обогащения Ирана не обсуждается с США

Москва15 ноя Вести.Вопрос о приостановке или уменьшении объемов обогащения урана в диалоге между Вашингтоном и Тегераном на данный момент не поднимается, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Нет, сейчас мы вообще не на этой стадии... Мы все это время в принципе не обсуждаем и не обсуждали детали, связанные с ядерной темой отметил он, говоря об ограничении обогащения урана по сделке с США

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовы разморозить активы Ирана на сумму от $6 млрд до $9 млрд, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.