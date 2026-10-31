Москва31 октВести.Иран требует отменить ограничения на экспорт нефти и разморозить все замороженные средства Тегерана, включая те, что находятся на счетах в Катаре. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала Al-Jazeera.
Аракчи назвал ряд условий Тегерана, при выполнении которых можно будет начать переговоры.
Среди наших условий снятие наложенных после Исламабадского меморандума санкций, снижение численности американских сил в регионе, повторное снятие ограничений на экспорт нефти и разморозка всех замороженных средств, в том числе на счетах в Катаресказал он
По словам министра, Тегеран настаивает на том, чтобы единственным действующим маршрутом в Ормузском проливе был признан тот, который согласован с властями Омана. Кроме того, Иран требует "прекращения всех войн в регионе", включая Ливан.
Ранее иранская делегация прибыла в Катар для обсуждения предложений посредников по ядерной программе исламской республики.