Москва16 нояВести.Исламской Республикой Иран в настоящий момент управляют члены Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) страны, утверждает британский журнал The Economist.
По информации журналистов, в состав группы, ответственной за ключевые решения в Иране, входят шесть человек: президент Масуд Пезешкиан, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди, секретарь ВСНБ Мосхен Резаи, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, начальник Генштаба Вооруженных сил Али Абдоллахи и министр иностранных дел Аббас Аракчи.
Группа из шести представителей различных организаций, силовых структур, парламента и государственных ведомств... принимает решения путем координации действийцитирует The Economist слова Пезешкиана
Ранее Мосхен Резаи встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Содержание сообщения не разглашалось, однако посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что оно было особым.