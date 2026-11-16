Ираном управляет группа чиновников из шести человек, заявили в Великобритании The Economist: Ираном управляют шесть чиновников

Москва16 ноя Вести.Исламской Республикой Иран в настоящий момент управляют члены Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) страны, утверждает британский журнал The Economist.

По информации журналистов, в состав группы, ответственной за ключевые решения в Иране, входят шесть человек: президент Масуд Пезешкиан, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди, секретарь ВСНБ Мосхен Резаи, спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, начальник Генштаба Вооруженных сил Али Абдоллахи и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Группа из шести представителей различных организаций, силовых структур, парламента и государственных ведомств... принимает решения путем координации действий цитирует The Economist слова Пезешкиана

Ранее Мосхен Резаи встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Содержание сообщения не разглашалось, однако посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что оно было особым.