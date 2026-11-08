В Приангарье 99-летнюю пенсионерку не могут похоронить из-за отказа чиновников

Иркутскую пенсионерку не могут похоронить из-за отказа чиновников В Приангарье 99-летнюю пенсионерку не могут похоронить из-за отказа чиновников

Москва8 ноя Вести.В Иркутской области семье 99-летней умершей женщины отказали в ее захоронении рядом с могилой супруга из-за отказа местных чиновников, пишет Telegram-канал 112.

Женщина скончалась 1 ноября. Семья планировала похоронить ее на Марковском кладбище рядом с могилой мужа, где уже было подготовлено место.

После получения документов родственники обратились в администрацию, однако разрешение им не выдали... чиновники сослались на то, что по воскресеньям кладбище не работает. Провести похороны днем раньше семье также не разрешили говорится в сообщении

Семья заплатила за ритуальные услуги 140 тысяч рублей, в том числе за зал прощания и поминальный обед, а на похороны приехали родственники из других регионов.

В ритуальном бюро, где родственники заказали услуги, пояснили, что проблемы с оформлением захоронений на кладбище возникают уже полгода. В частности, разрешения могут затягивать для семей, которые обращаются в определенные ритуальные службы.