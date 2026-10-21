Жительница Читы подала в суд на ритуальную фирму за ошибку в захоронении матери

В Чите ритуальная компания ошибочно захоронила женщину не на том кладбище Жительница Читы подала в суд на ритуальную фирму за ошибку в захоронении матери

Москва21 окт Вести.Жительница Читы судится с ритуальной компанией, которая захоронила ее мать не на том кладбище, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов Забайкальского края.

По данным инстанции, церемония должна была состояться на кладбище Черновского района, а прошла в селе Черново Колочинского поселения. Истец пояснила, что во время похорон не сориентировалась, куда ее везут. Ошибку она обнаружила только на 40-й день во время визита на погост. Суд выяснил, что путаница произошла в момент копки могилы. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей.

Суд частично удовлетворил требования истца и взыскал 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в пользу заявителя в размере 5 тысяч рублей говорится в сообщении

Ответчик предложил истцу перезахоронить мать на Черновском кладбище, но получил отказ. Теперь жалобу истца будет рассматривать апелляционный суд.