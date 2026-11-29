Москва29 ноя Вести.Бойцы ОМОН "Авангард" столичного главка Росгвардии, прикрывающие воздушное пространство в московском регионе, продемонстрировали Владимиру Соловьёву боевое применение новейшего комплекса противовоздушной обороны "Зверобой", сообщает ИС "Вести".

На кадрах запечатлено применение комплекса в ночное время. На видео продемонстрировано, что "Зверобой" успешно поражает цель в небе.

Комплекс "Зверобой" предназначен для круглосуточной защиты важных объектов от разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, в том числе "Лелека", "Лютый", "Бобер" и "Hornet-XR".