Москва3 сен Вести.Руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков займет должность главного экономиста ВЭБ.РФ, сообщает ТАСС.

На посту главного экономиста Исаков займется макроэкономическими исследованиями, разработкой прогнозов и докладов, оценкой долгосрочных направлений развития российской и мировой экономики, а также изучением крупных инвестпроектов.

Андрей Клепач подтвердил свое увольнение с должности главного экономиста ВЭБ.РФ.

Клепач занимал должность главного экономиста "Внешэкономбанка" (сейчас - ВЭБ.РФ) с 2014 года до августа 2026 года, входил в советы директоров Роскосмоса, ОСК, ОАК, Росатома и других госкорпораций.