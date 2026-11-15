Москва15 нояВести.Переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить без участия России, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.
По его словам, переговоры о прекращении конфликта необходимы.
Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия…не должна иметь места за столом переговоровнаписал он в соцсети X
Парламентарий подчеркнул, что лидеры США, Европы и Украины должны сообща определить, как укрепить систему евроатлантической безопасности.
Европейские страны сами оказались в стороне от переговоров великих держав из-за своей воинственной позиции в отношении России, заявил ранее лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо.