Депутат Михкельсон: переговоры по Украине должны проходить без участия РФ

Исключить Россию из переговоров по Украине потребовали в Эстонии Депутат Михкельсон: переговоры по Украине должны проходить без участия РФ

Москва15 ноя Вести.Переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить без участия России, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

По его словам, переговоры о прекращении конфликта необходимы.

Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия…не должна иметь места за столом переговоров написал он в соцсети X

Парламентарий подчеркнул, что лидеры США, Европы и Украины должны сообща определить, как укрепить систему евроатлантической безопасности.

Европейские страны сами оказались в стороне от переговоров великих держав из-за своей воинственной позиции в отношении России, заявил ранее лидер французской партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо.