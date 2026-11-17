Испанского болельщика приговорили к условному заключению за оскорбление Мбаппе Болельщик получил 11 месяцев тюрьмы условно за оскорбление Мбаппе

Москва17 ноя Вести.Болельщика испанского футбольного клуба "Реал Овьедо" приговорили к 11 месяцам условного тюремного заключения за оскорбление футболиста "Реал Мадрида" Килиана Мбаппе, сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Инцидент произошел 24 августа 2025 года во время матча "Реала Овьедо" против "Реала Мадрида". Болельщик начал выкрикивать в адрес Мбаппе расистские оскорбления, а также изображать жестами и звуками обезьяну.

Вторая палата Провинциального суда Астурии сегодня вынесла обвинительный приговор в порядке согласия сторон в отношении лица, ответственного за расистские оскорбления в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе говорится в сообщении

Чтобы избежать реального заключения, болельщик должен два года соблюдать запрет на посещение футбольных стадионов, на которых проводятся официальные спортивные соревнования.

Ранее Мбаппе оказался в центре скандала в Китае из-за шутки про основателя КНР Мао Цзедуна, которую жители страны восприняли как оскорбление своих национальных чувств. Центральное телевидение Китая приостановило трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу и игр с участием Мбаппе, а китайские компании начали прекращать сотрудничество с футболистом.