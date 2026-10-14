Москва14 октВести.Бразильского нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора отстранили на четыре матча чемпионата Испании по футболу. Такое решение было принято после удаления футболиста в домашней игре восьмого тура против "Вильярреала". О дисквалификации Винисиуса сообщила пресс-служба дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Винисиус, как следует из сообщения, не будет принимать участие в матчах с "Севильей" (18 октября), "Барселоной" (25 октября). Кроме того, футболист пропустит игры с "Расингом" (1 ноября), а также с "Валенсией" (7 ноября).
Удаление Винисиуса произошло после того, как он схватил за волосы полузащитника "Вильярреала" Нейтана Салиба.