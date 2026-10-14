Нападающего "Реала" Винисиуса отстранили на четыре игры чемпионата Испании Нападающий "Реала" Винисиус отстранен на четыре игры чемпионата Испании

Москва14 окт Вести.Бразильского нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора отстранили на четыре матча чемпионата Испании по футболу. Такое решение было принято после удаления футболиста в домашней игре восьмого тура против "Вильярреала". О дисквалификации Винисиуса сообщила пресс-служба дисциплинарного комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Винисиус, как следует из сообщения, не будет принимать участие в матчах с "Севильей" (18 октября), "Барселоной" (25 октября). Кроме того, футболист пропустит игры с "Расингом" (1 ноября), а также с "Валенсией" (7 ноября).

Удаление Винисиуса произошло после того, как он схватил за волосы полузащитника "Вильярреала" Нейтана Салиба.