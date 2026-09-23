Москва23 сен Вести.Рэпер Джиган устроил стрельбу на территории своего особняка в подмосковном коттеджном поселке "Шато Соверен" из карабина "Сайга-9", оружие может пробить небронированный автомобиль. Об этом ИС "Вести" рассказал инструктор по стрельбе стрелкового клуба Андрей Горланов.

Это был гражданский карабин "Сайга-9", созданный на базе пистолета-пулемета "Витязь", выпускается с 2014 года, имеет калибр 9 на 19 миллиметров. Например, он спокойно прошивает небронированный автомобиль сказал эксперт

По его словам, на карабине также присутствовал дульный тормоз-компенсатор закрытого типа, известный как "банка". Он гасит звук выстрела, вспышку и немного уменьшает отдачу. Его использование полностью легально.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 июля рэпер Джиган устроил стрельбу в своем загородном доме в Подмосковье, удерживая около 10 часов охрану и обслуживающий персонал. При этом он ранил одного из своих охранников, которого обвинил в педофилии. По факту произошедшего полиция проводит проверку.