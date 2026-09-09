Интерес россиян к материалам о финансах напрямую зависит от даты зарплаты

Исследование: россияне чаще всего читают материалы о финансах по четвергам Интерес россиян к материалам о финансах напрямую зависит от даты зарплаты

Москва9 сен Вести.По четвергам россияне чаще всего читают материалы о финансах, экономике и заработках. На этот день недели приходится 21% всех прочтений. Об этом свидетельствуют исследования новостной платформы "Дзен", передает ТАСС.

По данным исследования, пик прочтений в четверг приходится на утренние часы: на промежуток с 8.00 до 11.00 приходится почти половина всех прочтений дня говорится в сообщении

Также отмечается, что россияне заметно вовлечены в тему дополнительного заработка, чем в тему экономии. Такие материалы пользователи дочитывают в 1,5 раза чаще.

Исследование показало, что интерес к финансовым темам напрямую зависит от даты зарплаты. Перед получением денег настроение резко меняется: интерес к темам экономии и планирования расходов растет на 19%. А в дни выплат — 5-10 и 20-25 числа — пользователи на 24% чаще открывают материалы про инвестиции и крупные покупки.

Также аудитория мгновенно реагирует и на внешние события. Например, изменение ключевой ставки ЦБ РФ. Так, после решения Банка России чтение финансовых материалов подскочило на 31% в течение следующих суток.

Наиболее активными читателями стали жители городов-миллионников и молодежь. При этом возрастная группа от 18 до 25 лет изучает материалы о доходе на 28% чаще остальных.