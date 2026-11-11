Москва11 нояВести.Российская делегация после трехсторонних переговоров в Абу-Даби вылетит в Москву 11 ноября, в среду, сообщил ИС "Вести" источник в переговорной группе.
Сегодня российская делегация улетит в Москвусказал он
В Абу-Даби сегодня завершился второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Встреча проходила в закрытом формате, без участия представителей СМИ.
Как сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, основной темой переговоров стал вопрос новой архитектуры европейской безопасности. Кроме того, была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.