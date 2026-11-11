Источник ИС "Вести": российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву

Источник ИС "Вести" сообщил, что делегация РФ вылетела из Абу-Даби в Москву Источник ИС "Вести": российская делегация вылетела из ОАЭ в Москву

Москва11 ноя Вести.Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела из Абу-Даби в Москву, сообщил источник ИС "Вести" в переговорной группе.

Переговоры по украинскому урегулированию прошли 10-11 ноября в Абу-Даби при участии России, Украины и США. Российскую делегацию возглавлял Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров.

Российская делегация вылетела домой сказал источник

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее говорил, что президент России Владимир Путин в случае необходимости очно встретится с российской делегацией, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби, но в любом случае получит полный доклад.