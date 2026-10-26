Исторический музей оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения Исторический музей оштрафовали за несохранение культурного наследия

Москва26 окт Вести.Государственный Исторический музей оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в Измайлово. Такое решение принял Тверской суд, сообщает "МК".

Речь идет о каретнике и дровянике у Передних ворот Измайловской (Николаевской) военной богадельни, расположенных на территории городка имени Баумана. Постройки, предназначавшиеся для хранения экипажей и дров, были возведены в 1835 году.

Для обеспечения сохранности исторические здания передали в оперативное управление ФГУП "Государственный Исторический музей". Однако в установленный срок организация не выполнила проектные работы, необходимые для сохранения объекта культурного наследия. Это было признано административным нарушением, за которое суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.