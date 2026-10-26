Москва26 октВести.Государственный Исторический музей оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в Измайлово. Такое решение принял Тверской суд, сообщает "МК".
Речь идет о каретнике и дровянике у Передних ворот Измайловской (Николаевской) военной богадельни, расположенных на территории городка имени Баумана. Постройки, предназначавшиеся для хранения экипажей и дров, были возведены в 1835 году.
Для обеспечения сохранности исторические здания передали в оперативное управление ФГУП "Государственный Исторический музей". Однако в установленный срок организация не выполнила проектные работы, необходимые для сохранения объекта культурного наследия. Это было признано административным нарушением, за которое суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.