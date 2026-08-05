Российского историка и писателя Кирпиченка арестовали в Израиле

Историк и писатель из РФ Кирпиченок арестован в Израиле Российского историка и писателя Кирпиченка арестовали в Израиле

Москва5 авг Вести.В Израиле арестовали российского историка и писателя Артема Кирпиченка. Об этом сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина в своем Telegram-канале.

Артем Иванович Кирпиченок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции "Шабак" говорится в публикации

Она уточнила, что у Кирпиченка двойное гражданство – российское и израильское. Также публицист сообщила, что интересы историка представляет адвокат Инна Лед.

"Шабак" (второе распространенное название - Шин-Бет) – общая служба безопасности Израиля, создана в 1948 году. По задачам ее часто сравнивают с ФБР или ФСБ в контексте внутренней безопасности.