Посольство РФ в Израиле не получало обращений от близких по аресту Кирпиченка

В посольстве РФ в Израиле не получали обращений по аресту историка Кирпиченка Посольство РФ в Израиле не получало обращений от близких по аресту Кирпиченка

Москва5 авг Вести.Российское посольство в Тель-Авиве не поучало обращений от родственников или коллег историка и востоковеда Артема Кирпиченка, который, предположительно, был задержан в Израиле. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ Анатолий Викторов.

Обратили внимание на появившиеся в ряде российских СМИ публикации относительно журналиста и востоковеда Артема Кирпиченка, предположительно задержанного правоохранительными органами на территории Израиля 2 августа​​​. До настоящего времени обращений от родственников, близких или коллег Артема Кирпиченка в посольство не поступало заявил Викторов

О задержании в Израиле российского историка Артема Кирпиченка ранее сообщила бывший депутат Госдумы Дарья Митина. У него, по ее словам, двойное гражданство – России и Израиля. Кирпиченок занимается историей сионизма и публицистикой, в том числе неоднократно критиковал действия Израиля в отношении Палестины.