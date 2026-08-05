Москва5 авгВести.Российское посольство в Тель-Авиве не поучало обращений от родственников или коллег историка и востоковеда Артема Кирпиченка, который, предположительно, был задержан в Израиле. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ Анатолий Викторов.
Обратили внимание на появившиеся в ряде российских СМИ публикации относительно журналиста и востоковеда Артема Кирпиченка, предположительно задержанного правоохранительными органами на территории Израиля 2 августа. До настоящего времени обращений от родственников, близких или коллег Артема Кирпиченка в посольство не поступалозаявил Викторов
О задержании в Израиле российского историка Артема Кирпиченка ранее сообщила бывший депутат Госдумы Дарья Митина. У него, по ее словам, двойное гражданство – России и Израиля. Кирпиченок занимается историей сионизма и публицистикой, в том числе неоднократно критиковал действия Израиля в отношении Палестины.