В Гаване рассказали, что современные кубинцы думают про Фиделя Кастро

Историк рассказал, что современные кубинцы думают про Фиделя Кастро В Гаване рассказали, что современные кубинцы думают про Фиделя Кастро

Москва15 авг Вести.Современные жители Кубы очень гордятся тем, что их страна сохранила суверенитет, а его символом для кубинцев является бывший президент республики Фидель Кастро. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал директор центра "Фидель Кастро Рус" Рене Гонсалес Барриос.

Фидель – это прежде всего символ суверенитета, и кубинцы очень гордятся тем, что у нас есть суверенная страна, суверенная революция в девяноста милях от Соединенных Штатов заявил Гонсалес Барриос

Эксперт подчеркнул, что память о революционере продолжает существовать и по сей день.