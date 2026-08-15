Москва15 авг Вести.Бывший президент Кубы Фидель Кастро часто сравнивал себя с персонажем романа Мигеля де Сервантеса Дон Кихотом. О причинах такого сравнения рассказал директор центра "Фидель Кастро Рус" Рене Гонсалес Барриос в документальном фильме Сергея Брилёва "Фидель и брат его Рауль. Наследие", сообщает ИС "Вести".

Почему Дон Кихот? Потому что Дон Кихот – это тот персонаж, который борется против невозможного, чтобы преобразовать целый мир, и за победу над врагами, какими бы они ни были